Ebola virüsü, insanlar ve hayvanlarda kanamalı ateşe yol açan ölümcül bir virüstür. Virüs bulaşan bireyin vücudundaki basınç artar ve basınç da kanamalara yol açar. Kanamayla birlikte yüksek ateş belirtisi de bu enfeksiyon hastalığının belirtisidir. Ölüm oranları içinde bulunduğumuz salgın dönemi gibi değil, çok daha ölümcül seviyelerde.

Enfekte olan hastanın kan pıhtılaşmasında meydana gelen sorundan ötürü kanamalar normal bir yaranın kanaması gibi değil, çok daha tehlikeli ve ölümcül hale geliyor.

Virüsün kaynağının, Afrika’nın birçok bölgesinde bulunan bazı maymun türleri ve meyve yarasaları olduğu tahmin ediliyor. Salgının yayıldığı yerler, meyve yarasalarının habitatlarıyla eşleşmesinden ötürü bu ihtimal oldukça yüksek.

Ebola virüsü, kan yoluyla ve birçok vücut sıvısı temasıyla bulaşabilir. Birçok hayvandan insana ve insandan insana bulaşma potansiyeli yüksektir. Enfekte hastaların idrar, kusmuk, anne sütü, gözyaşı gibi örneklerinde yapılan testler sonucunda, tüm bu sıvılardan ebola virüsünün bulaşabileceği tespit edildi. Yayıldığı dönemde tedavisi bulunmadığı için bulaşıcılığın önlenmesi ana düşünceydi.

Görüldüğü ülkeleri sıralayacak olursak; Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Kongo Cumhuriyeti, Sierra Leone, Gine, Liberya, Güney Afrika, Uganda, Güney Sudan, Fildişi Sahilleri gibi ülkeler.

Salgın döneminde ABD başta olmak üzere bazı ülkelerde de az sayıda vaka görüldü ancak kısa süre sonra bu bölgelerde virüs etkisini kaybetti.

Ebola Virüsünün Bulaşması Nasıl Engellenir

Ebola virüsüne karşı da aslında basit bir korunma yolu mevcut, hijyen. Ellerin sık şekilde bol su ve sabunla yıkanması, düzenli şekilde alkol bazlı bir dezenfektanla dezenfekte edilmesi önemli.

Hayvanlara (özellikle de ölü hayvanlara) temas edilmemeli, şüphe grubundaki hayvanların etleri kesinlikle tüketilmemelidir.

Koronavirüs süreciyle bir benzer yanı daha var, bulaşıcılığın en yüksek olduğu yerler hastanelerdir. Bu tip yerlere zaruri sebepler dışında gidilmemesi önerilir.

Ebola Virüsünün Son 20 Yıldaki İstatistikleri

2000 yılında Uganda 425 vaka, 224 ölüm.

2001 ve 2002 yıllarında Kongo ve Gabon 124 vaka, 44 ölüm.

2003 yılında Kongo 178 vaka, 157 ölüm.

2004 yılında Sudan 17 vaka, 7 ölüm.

2005 yılı Kongo 12 vaka, 10 ölüm.

2007 yılında Uganda ve Demokratik Kongo 403 vaka, 224 ölüm.

2008 yılında Demokratik Kongo 32 vaka, 14 ölüm.

2011 yılında Uganda 1 vaka, 1 ölüm.

2012 yılında Uganda ve Demokratik Kongo 88 vaka, 50 ölüm.

2020 yılında Demokratik Kongo 2 vaka 0 ölüm.