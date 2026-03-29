34. Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası'nın basın toplantısı gerçekleştirildi.

İstanbul'da 29 Mart - 5 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek 34. Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası'nın basın toplantısı yapıldı. Toplantıya Türkiye Boks Federasyonu Başkanı (TBF) Suat Hekimoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Ercüment Arslan, Özgür Güzey, Talat Mehmet Tanfer'in yanı sıra Ahmet Cömert'in oğlu Atilla Cömert katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Atilla Cömert, 'Turnuvanın başarısı için hepimiz, herkes emek verdi. 5 yıl ara verdik. Türkiye Boks Federasyonu'nun büyük çabasıyla tekrar başlattık. Boks severlere, herkese güzel maçlar diliyorum. Babam Kore Gazisiydi. 'Boks şehidi olarak göç edeyim' derdi. Vatan ve bayrak sevgisini bizlere aşıladı. Umarım turnuvamızın başarıları daim olur. Ahmet Cömert'in isminin yaşatıldığı için Gençlik ve Spor Bakanlığı ve federasyona teşekkür ediyorum' diye konuştu.

Suat Hekimoğlu: 'Bu turnuvalar milli sporcularımızın olimpiyatlarda başarılı olması için altyapıdır'

Turnuvaya dair bilgiler aktaran TBF Başkanı Suat Hekimoğlu, 'Türk boksunun köklü geleneklerinden biri olan 34. Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası'nın heyecanını yaşıyoruz. 7 gün boyunca 14 ülkeden yaklaşık 200 sporcunun katılımı ile gerçekleşecek. Milli sporcularımızın 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'nda başarılı olması için bu turnuvalar altyapılarıdır. Bu organizasyon bu yıl Trabzon'da yapılacak Üst Minikler Avrupa Şampiyonası ve İstanbul Avrupa Oyunları'nın provası olacağını düşünüyoruz. Ringde ter dökecek tüm sporcularımıza başarılar diliyorum. Türk boksuna ve spor camiasına hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum' ifadelerini kullandı.

Programda daha sonra Başkan Hekimoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

'Kadın boksunun gelişimi bizi memnun ediyor'

Genç sporcuların son durumlarını takip ettiklerini belirterek kadın boksuyla ilgili de konuşan Hekimoğlu, '50'ye yakın sporcumuz mücadele edecek. Olimpik kadromuz burada yok. Ancak ikinciler, üçüncüler içinde olacak. Buralar onları görme yerleri. Ahmet Cömert gibi turnuvalar çocukların gelişimi ve onların güncel durumlarını görmelerini yansıyor. Olimpik takımımız Brezilya'ya gidiyor. 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'na kadar bu gözlemlerimizi yapıp en doğru kararı vereceğiz. Kimsenin hakkını yemeyeceğiz. Kadın boksu dünyada çok gelişiyor. Eskiden Özbekler, Kazaklar iyi değildi. Şu an onlar da çok iyi. Biz de çok değer veriyoruz. Turnuvadan sonar Kastamonu Kamp Merkezi'nde sadece kadınlara mahsus otel istiyoruz. Kadın boksunun gelişimi bizi memnun ediyor. Dünya boksunda artık kadınların yeri çok değerli.

Basın toplantısının sonunda Atilla Cömert, Suat Hekimoğlu'na şilt takdim etti.