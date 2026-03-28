A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası play-off finalinde Kosova ile oynayacağı maçı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.

Kosova'nın başkenti Priştine'deki Fadil Vokrri Stadyumu'nda 31 Mart 2026 Salı günü oynanacak ve TSİ 21.45'te başlayacak olan müsabakayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetecek. Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve James Mainwaring yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Christopher Kavanagh olacak.