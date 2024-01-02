Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, saat 19.37'de 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ardınan saat 19.52'de yine aynı bölgede 3,5 ve saat 20.06'da ise 4,5 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi.

HAKKARİ'DE 4,4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Hakkari'de peş peşe 3 deprem meydana geldi. AFAD sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda 4,4 büyüklüğündeki depremin, saat 19.37'de yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.

AYNI BÖLGEDE İKİ DEPREM DAHA MEYDANA GELDİ

Saat 19.52'de merkez üssü Yüksekova olan 3,5 ve saat 20.06'da ise 4,5 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi.

HAKKARİ VALİLİĞİ: OLUMSUZ DURUM YOK

Hakkari Valiliğince, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İlimiz Yüksekova ilçesi merkezli 4,4 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili olarak şu ana kadar 112 başta olmak üzere ilgili birimlere ulaşan bir olumsuzluk bildirilmemiştir. Başta kolluk birimleri olmak üzere diğer idari birimler hem muhtarlarımızla görüşerek hem de alanda tarama yaparak olumsuz olup olmadığı hususunu takip etmektedirler. Tüm hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yüksekova'da meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana dek herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmamıştır. Gelişmeleri yakinen takip ediyoruz. Allah, ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLAR KORKUDAN SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Şimdiye kadar herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı kentte vatandaşlar korkudan sokağa döküldü.

Araç sahipleri akaryakıt istasyonlarına koşarken, bazı vatandaşlar ise dışarıda yaktıkları ateş başında bekleyişlerini sürdürüyor.

Hakkari'nin Dağgöl ve Berçelan mahalleleri ile birçok mahallede ise kendilerini sokağa atan bazı vatandaşlar dışarıda ateş yakarak ısınmaya çalışıyorlar.