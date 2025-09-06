Edinilen bilgiye göre Yunus Emre Mahallesi Karanfil Caddesi üzerinde bulunan bir sitede balkonda tek başına duran Nahla E.(2) aşağıya bakmak istediği sırada bir anda dengesini kaybederek düştü. Yaklaşık 3 metre yükseklikten düşerek yaralanan küçük çocuğun ağlama sesini duyan ailesi durumu 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı çocuk ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Mehmet Sevinç