Edinilen bilgiye göre Ertuğrulgazi Mahallesi Akpınar Caddesi ile Rüzgargülü sokağın kesiştiği kavşakta seyir halinde olan Gökhan D.(23) yönetimindeki 16 ZK 211 plakalı otomobil ile Muhammet E.(23) yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

İkinci kaza ise, Mesudiye Mahallesi İnegöl Caddesi ile Gülistan sokağın kesiştiği kavşakta meydana geldi. Seyir halinde olan Raif D.(55) yönetimindeki 16 N 8848 plakalı otomobil ile Diyar A.(19) yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü ile arkasında oturan Abdullah Z.(18) yaralandı. Yaralılar ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazalarla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ