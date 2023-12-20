Dünyanın yedi harikasından bir olarak kabul edilen Halikarnas Mozolesi, Yunan ve Mısır mimarisi birleşerek inşa edilen bir anıt mezardır.Kolonlarda Yunan mimarisinin örneklerini, Piramiti andıran çatısı ile birlikte Mısır mimarisinin özelliklerini taşımaktadır. Bu anıt ölen Karya Kralı Mausolos için MÖ. 353 yılında , eşi ve kız kardeşi tarafından o dönemdeki adıyla Halikarnassos , günümüzdeki ismi Halikarnas Mozolesi Bodrum’da yaptırılmıştır. Bu anıt mezar o dönemlerde önem kazanmaya başlayınca aynı mimari eserlere mozole denilmeye başlanmıştır.Ancak bu dünyan harikası yapı günümüzde ayakta değildir.15. yüzyılda büyük bir deprem sonucu yıkılması ile birlikte burayı keşfeden Saint Jean şövalyeleri yıkık mozole taşlarından Bodrum Kalesini inşa etmişlerdir.Bu nedenden dolayı mozolenin büyük bir kısmı Bodrum Kalesinde yer almaktadır.

Günümüzde açık hava müzesi olarak kullanılmaktadır.Bu anıtın gerçek boyutu 55 metredir.Neredeyse 20 katlı bir apartman boyutlarındadır.Müze içerisinde anıtın küçük bir maketi yer almaktadır. Miniatürk’e gitmişseniz bu dünya harika yapının maketini de orada görmüşsünüzdür.

Halikarnas Mozolesi Tarihi

Perslerin Karya Satrabı olarak bilinen Kral Mausolos’un bunu anıtı MÖ. 355 yılında yapılmaya başladığı düşünülmektedir. Daha sonradan Kralın ölümünden sonra eşi ve kız kardeşinin mozolenin yapımına devam edip bir anıt mezara dönüştürmek istemişlerdir. Ancak inşaatını tamamlayan kişiler Mausolos’un kardeşleri olduğu düşünülmektedir. Halikarnas Mozolesi en son olarak 12. yüzyılda Piskopos Eustathios tarafından görülmüştür. Bu durumdan anlaşılacağı üzere anıt mezarın 1500 yıl ayakta kaldığını göstermektedir. Büyük bir deprem sonucu yıkıldığını düşünülen anıt mezar ,Saint Jean Şövalyelerinin Bodrum’a 1402 yılında geldiği dönemde anıtın yıkık olduğu bilinmektedir. Bu yıllarda anıt mezar kalıntıları taş ocağı olarak kullanılmış, taşları sökülerek Bodrum kalesinin yapımında kullanılmıştır. Anıtın tamamına zarar vermeyen şövalyeler Mozolenin asıl mezar odalarına zara vermemişlerdir. Bu mezar odaları günümüzde iki tonluk bir taş kapı ile kapatılmış bir halde bulunmaktadır.

İngiliz araştırmacılar 1856-1857 yıllarında geldiklerinde Mausolos ve eşinin heykellerini İngiltere’de ki British Museum’da götürerek orada sergiletmeye başlamışlardır ve günümüzde hala heykeller burada sergilenir. Şuan açık hava müzesinde sergilenen bir çok eser alçıdan yapılmış kopyalarıdır. Müzenin doğu tarafında bulunan duvarın sağ köşesinde bulunan kapıdan çıkıldığında, anıt mezarın kutsal alanını çevreleyen duvarın bir bölümü bulunmaktadır. Müze yarı açık ve kapalı iki bölümden oluşur. Kapalı yerde bulunan eserler burayı daha iyi anlatmaktadır.

Halikarnas Mozolesi Nerede ve Nasıl Gidilir ?

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yer alan Mozole Bodrum limanına çok yakın bir konumda yer alıyor. Eğer Bodrum Limanda iseniz Saray Sokak’tan yukarı doğru, yaklaşık 200 metre yürüyerek çok rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz. Turgut Reis Caddesi üzerinden gidecekseniz Bodrum Kalesi yönünde ilerlediğinizde sağ tarafta müzenin girişini görerek ulaşım sağlayabilirsiniz.

Halikarnas Mozolesi Ziyaret Saatler ve Ücreti

Anıt Mezar Pazartesi hariç her gün ziyarete açıktır.Yaz ve Kış aylarında ziyaret saatleri farklılık gösterebiliyor.Yaz aylarında sabah 8:30-19:00 arasında ziyarete açık.Kış ayında ise 8:30-17:30 saatleri arasında ziyarete açıktır.Müzenin giriş ücreti 12 TL‘dir. Ancak müzekart sahiplerine ve 18 yaşından küçüklere müze ücretsizdir.