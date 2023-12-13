1-1 sona eren Trendyol Süper Lig’in 15. Haftasında oynanan olaylı MKE Ankaragücü-Çaykur maçında skandal saldırı yaşandı. Ankaragücü başkanı Faruk Koca ve yanındakiler hakem Halil Umut Meler’e saldırıda bulundu.

TGRT Haber’de yayınlanan Gündem Özel Programında olay sonrası hastanede gözetim altında tutulan Meler’in hakemliğe devam edip etmeyeceğini eski hakem Ali Palabıyık açıkladı.

Ali Palabıyık’tan gelen açıklama

Kendisiyle hakemliği bırakacağı hakkında konuşmadım ancak bırakacağını düşünmüyorum. Ülkede hakem kıtlığı var böyle bir durunda bırakmasının doğru olduğunu düşünmüyorum.

Şu anda çok az değerimiz var o değerin korunması gerekiyor. Hakemlere sahip çıkılıp el üstünde tutulması gerekiyor. Gün geçtikçe hakem sayımız azalıyor. Var olanların güven ortamına ihtiyaçları var.

Merkez kuruluna, Futbol Federasyonuna, Kulüpler Birliği’ne bu ortamı korumak düşüyor.