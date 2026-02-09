Hırvatistan'da düzenlenen Zagreb Açık Güreş Turnuvası'nda mücadele eden milli sporcu Rıza Kayaalp altın madalya kazandı.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen Zagreb Açık Güreş Turnuvası'nda milli güreşçi Rıza Kayaalp grekoromen stil 130 kiloda şampiyon oldu. Kariyerinde 3 olimpiyat madalyası, 5 dünya ve 12 Avrupa şampiyonluğu bulunan ve 610 gün sonra resmi müsabakaya çıkan Kayaalp, elemelerde ABD'li Aden Ikaika Hammar Attao, çeyrek finalde de Gürcü Rati Talikishvili'yi 9-0 teknik üstünlükle mağlup ederek yarı finale çıktı. Yarı finalde Kazak Olzhas Syrlybay'ı 4-0'la geçen milli sporcu, finalde ABD'li Cohlton Michael Schultz'u 7-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Rıza Kayaalp'e altın madalyasını Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül verdi.