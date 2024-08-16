Hangi Ülkenin: Türkiye

Kuruluş Tarihi: 1933

Kurucusu: Türkiye Cumhuriyeti Devleti

Sloganı: Üreten Türkiye’nin Bankası

Önemli Kişiler: Ali Fuat Taşkesenlioğlu (Genel Müdür), Recep Süleyman Özdil (Yönetim Kurulu Başkanı)

Çalışan Sayısı: 14.600

Şube Sayısı: 958

ATM Sayısı: 3.390

Resmi Sitesi: https://www.halkbank.com.tr/

Halkbank Hakkında Bilgi

Halkbank 1933 yılında ülkemizde kurulmuş bir devlet bankasıdır. Asıl amacı, küçük ve orta esnaflara ve sanayicilere kredi vermek amacıyla kurulmuştur. Halkbank 1938 yılında ciddi anlamda çalışmaya başladı. 1950’den sonra Halkbank doğrudan şubeler açmaya ve müşterilere kredi sağlama yetkisine sahip olmuştur. Şuan Türkiye’de 7. dünya üzerinde 159. büyük bankadır. 2017 yılının şubat ayında hisselerinin %51’i Türkiye Varlık Fonu’na devredilmiştir.

Ülkemizde sevilerek kullanılan bankalardan birisidir. Kolay kredi vermektedir ve müşterilerini hiç bir zaman zor durumda bırakan bir banka olmamıştır. Kaliteli çalışanları sayesinde çok iyi bir hizmet vermektedir. Türkiye’nin her yerinde şubeleri ve ATM’leri bulunmaktadır. İnternet bankacılığı sayesinde internete bağlı olan tüm cihazlardan tüm işlemler rahatlıkla yapılabilmektedir.

Halkbank Hangi Ülkenin

Cevap: Türkiye

Halkbank hangi ülkenin bankası? Adlı yazımızı okuduğunuz için teşekkür ederiz. Bu bilgiyi siz değerli okuyucularımızla paylaşmaktan mutluluk duyarız. www.hangiulkenin.com sitemizi ziyaret ederek tüm bankaların hangi ülkelere ait olduğunu öğrenebilirsiniz. Sormak istediğiniz her şeyi yorum olarak yazabilir veya iletişim sayfasından bizlere ulaşabilirsiniz.