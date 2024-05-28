Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, mülkiyeti belediyeye ait fakat farklı işletmeler ya da kişilerce işletilen alanların halka açılması için çalışmalar başlattı. İlk çalışma Hamidiye Mahallesi’nde bulunan Mecidiye Parkı içindeki işletme ile başladı.

Çekmeköy Belediyesi,31 Mart Yerel Seçimlerinden sonra vatandaşlardan gelen yoğun talepleri dikkati alarak mülkiyeti ve kullanım hakkı belediyeye ait olan ve şu an özel işletmeler ya da şahıslarca kullanılan işgaliye alanlarında çalışmalar başlattı. 2886 Devlet İhale Kanununun 75’inci maddesi gereğince 24 Nisan 2024’te Çekmeköy Belediyesi tarafından söz konusu işgaliye alanlarının boşaltılması ile alakalı 180 ilgiliye yazı yazıldı.

180 yer arasında bulunan ve vatandaşların da halkın kullanımına sunulması için sıklıkla talepte bulunduğu; Doğa Park, Mecidiye Parkı ve Merkez Mahallesi İspinoz Kafe’nin de yer aldığı bu işgal alanlarına ek olarak; spor tesisleri, havuz, park, yeşil alanlar, halk ekmek büfeleri, çiçekçi, özel okul kullanım alanları, basket sahaları, lojman, bina, okul, dükkân ve dini tesisler bulunuyor.

Yapılan çalışma ile ticari amaçlı kullanılan bu alanların yeniden değerlendirilerek halkın ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda kamu yararına kullanılması planlanıyor.

Başkan Çerkez’den emeklilere ve kadınlara müjde

Mahallede ikamet eden vatandaşları selamlayarak konuşmaya başlayan Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, Mecidiye Parkı’ndaki mevcut işletme ve durum ile alakalı şunları ifade etti: "Burada bir büfe vardı ve parkı işgal etmiş durumdaydı. Gerekli adımları attık ve burayı tahliye ettik. Bu konudaki ilk hizmetimiz buradan başlıyor. Parkımızdaki bu yeri emekli vatandaşlarımız için sosyal kafe ve emekli kültür evi olacak şekilde düzenleyeceğiz. Emeklilerimiz buraya gelip çay, kahvesini içip kahvaltı edecekler, gazetelerini rahat bir şekilde okuyup sosyalleşecekler ve kültürel faaliyetlerde bulunabilecekler. Yeni mekânımızda; sinema, tiyatro, paneller, eğitim gibi çeşitli faaliyetler gerçekleşecek. Ayrıca kadınlar için el işi, el sanatları sergilemeleri için güzel bir mekân da yapacağız. Burası vatandaşlarımızın yeri ve ilk kazmayı buraya vuruyoruz. Bu işin sonu iyi olacağına inanıyoruz."

"Çay içemiyorduk"

Parkta bulunan emekli vatandaşlardan biri ise, "Çekmeköy Belediyesi’nin halka hizmet vermesini ve iyi çalışmasını bekliyoruz. Bunları gönülden bekliyoruz. Mecidiye Parkı’ndaki işletmeye çay içmeye gelemiyorduk çünkü fiyatları pahalıydı. Mecidiye Parkı’na iyi bir hizmet gelirse çok memnun kalırız" diye düşüncelerini ifade etti.

Çekmeköy Belediye ekipleri parkta kepçeyle yıkım işlemini gerçekleştirdikten sonra hafriyat alımını da tamamladı. İşlemler sırasında parkı ziyaret eden Başkan Çerkez, güneşli havanın keyfini çıkaran vatandaşlarla da sohbet etti.