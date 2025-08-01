Görüşmede, Gazze’deki insani durum ve İsrail’in bölgedeki uygulamaları ele alındı. Fidan, İsrail’in Gazzelileri zorla göç ettirme ve Batı Şeria’yı ilhak etme planlarının kabul edilemez olduğunu açıkça dile getirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Hamas heyeti, İsrail’in Gazze’ye ulaştırılmasına izin verdiği insani yardım miktarının ihtiyaçların çok gerisinde kaldığını ve ateşkes sürecinde uzlaşmaz tavrını sürdürdüğünü ifade etti. Heyet, İsrail’in bu yaklaşımının halkın direncini kırmayı hedeflediğini vurguladı.

Fidan ise İsrail’in Gazze halkını bilinçli şekilde açlığa sürüklediğini, bunun soykırım politikasının devamı olduğunu belirtti. Netanyahu hükümetinin gerçek bir ateşkes niyeti taşımadığını söyleyen Fidan, müzakerelerin bu nedenle tıkandığını ifade etti.

Türkiye'nin Filistin davasına verdiği güçlü desteği yineleyen Fidan, İsrail’in uluslararası alanda giderek yalnızlaştığını ve her geçen gün daha fazla ülkenin Filistin Devleti’ni tanımaya başladığını söyledi. Kamuoylarının baskısının arttığına dikkat çeken Bakan Fidan, Türkiye’nin bu süreçte aktif tutumunu sürdüreceğini de sözlerine ekledi.