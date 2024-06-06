Kocaeli’de bir yıl boyunca şantajla cinsel istismar uyguladığı ve hamile bıraktığı 16 yaşındaki kızı bıçaklayarak ağır yaralayan sanığa 18 yıl hapis cezası verildi.

Olay, 22 Nisan 2023’de Kocaeli’nin İzmit ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 24 yaşındaki Ş.G., 16 yaşındaki N.C.S. isimli eski sevgilisinin evinin önüne giderek nöbet tuttu. Kızın eve geldiğini gören Ş.G. önünü keserek, kendisiyle gelmesi için tehdit etti. N.C.S’nin gitmek istememesi üzerine Ş.G., ekmek bıçağıyla kızı karnından ve sırtından bıçakladı. Ş.G. olay yerinden kaçarken, ağır yaralanan N.C.S. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Zanlı Ş.G. aynı gün polis ekipleri tarafından yakalanarak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 12 gün boyunca yoğun bakımda kalan N.C.S. de uzun süren tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.

Olayın ardından dram çıktı

N.C.S. ile Ş.G’nin bir yıldır sevgili olduğu, 16 yaşındaki kızın şantajla bir yıl boyunca Ş.G’nin cinsel istismarına maruz kaldığı ve şiddet gördüğü, artık yaşananlara dayanamayıp ayrılınca da bıçaklandığı öğrenildi. N.C.S’nin bıçaklandığı tarihte 5 aylık hamile olduğu ve bir bebek dünyaya getirdiği de öğrenildi.

Olaya ilişkin davanın duruşması Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye devam etti. Duruşmaya tutuklu sanık ve taraf avukatları katıldı. Sanık duruşmada suçlamaları kabul etmeyerek, tahliye ve beraatını talep etti. Sanığa "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 18 yıl hapis cezası verilirken, ayrıca sanık hakkında cinsel istismar suçundan da dava açıldığı öğrenildi.