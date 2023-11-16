Akçakale ilçesinde, 5 aylık hamile Fidda Uzun'un (24) tüfeğinin kazara ateş alması sonucu vurulduğu iddiasıyla gözaltına alınan Ahmet Uzun (24), jandarmadaki sorgusunda şok bir açıklama yaptı. Ahmet Uzun, "Bize büyü yapılmıştı. Olay gecesi uyurken, yanımda yatan eşimi canavar gibi gördüm ve beni öldüreceği düşüncesiyle ateş ederek öldürdüm" dedi.

Olay, Akçakale'ye bağlı Çömlekçi Mahallesi'nde dün gece meydana geldi. Uzun ailesinin evinden duyulan silah sesi üzerine çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, evde kanlar içinde yatan 5 aylık hamile Fidda Uzun'un hayatını kaybettiğini belirledi. Eşi Ahmet Uzun ise jandarma tarafından evinin arka bahçesinde suç aleti tüfekle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Ahmet Uzun'un ilk ifadesinde, temizlediği tüfeğin kazayla ateş alması sonucu olayın meydana geldiğini söylediği öğrenildi. Ancak jandarma ekipleri, olayın gece geç saatlerde olmasından şüphelenerek detaylı bir sorgu gerçekleştirdi. Ahmet Uzun, eşine ve kendisine yönelik yapılan bir büyü nedeniyle cinayeti işlediğini itiraf etti.

1 yıl önce mutlu bir evlilik yaşadığını belirten Uzun, "Eşimle evin dışında çok iyiydik. Ancak eve girdiğimizde huzurumuz kaçıyor ve sürekli kavga ediyorduk. Son günlerde evde bulunan muska ve Arapça yazılı kağıt parçaları nedeniyle büyü yapıldığına inanıyorduk. Olay gecesi, eşimi yanımda canavar gibi gördüm ve beni öldüreceği düşüncesiyle ateş ederek öldürdüm" şeklinde açıklama yaptı.

Ahmet Uzun'un daha önce psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Uzun, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine konuldu. Olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.