AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Gümüşhane'de düzenlenen etkinlikte muhalefetin seçim öncesindeki birlik havasının dağıldığını ifade etti. Dağ, "Seçim öncesinde bunlar seçimden sonra dağılacaklar demiştik, nitekim gördüğünüz gibi dağıldılar, un ufak oldular" dedi. Gümüşhane'de düzenlenen etkinlik kapsamında partililerle buluşan Dağ, AK Parti'nin eser ve hizmet siyasetini vurgulayarak, Gümüşhane'nin ihtiyaçlarının 21 yıllık iktidar süresince karşılandığını belirtti. Dağ ayrıca, Türkiye'nin karşılaştığı zorluklar ve sıkıntılar konusunda AK Parti'nin çözüm odaklı yaklaşımını ve liderleri Recep Tayyip Erdoğan'ı övdü.

YALAN ALGILAR VE KİŞİSEL MENFAATLER ÜZERİNE POLİTİKA YÜRÜTÜLÜYOR

Dağ, milletin icraata odaklandığını ve AK Parti'nin hizmet üretmeye odaklandığını belirterek, rakip siyasi partilerin ise yalan algılar ve kişisel menfaatler üzerine politika yürüttüğünü ifade etti. AK Parti'nin millete hizmet etmeye devam edeceğini vurgulayan Dağ, genel seçimlerin ardından da istikrarlı bir şekilde yollarına devam edeceklerini dile getirdi.

Muhalefetin sahte anketler ve söylemlerle seçim sürecini yönettiğini ancak sonunda dağıldığını ifade eden Dağ, muhalefet partilerinin birbirleriyle kavga edeceğini ve seçim sonrasında suçlamaların başlayacağını öne sürdü. Dağ, muhalefetin birlik içinde göründüğü ancak iktidar olmaları halinde birbirlerini yemeye devam edeceklerini söyledi.

Hamza Dağ, AK Parti'nin Türkiye'ye hizmet etmeye devam edeceğini ve gelecek yıllarda da iktidar olarak hizmet üreteceklerini vurgulayarak, partisinin zaferlerine ve icraatlarına dikkat çekti.

HEDEFİMİZ TÜRKİYE'Yİ GELECEĞE TAŞIMAK

"AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, Türkiye'nin geleceğini ileri taşıma kararlılıklarını vurgulayarak, 'Türkiye'yi geleceğe taşımak konusundaki kararlılığımızı sürdüreceğiz. Zamanla, PKK ve FETÖ gibi örgütlerle ilişkilerin, toplumsal terörizm ve LGBT konularında açık pozisyonların milletimizin güvenini yitirmenin nedeni olduğunu anlayacaklar. Umuyoruz ki, ilerleyen zamanlarda AK Parti, Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bakarak, ülkemizi sevmenin, halkımızı sevmenin gerçek anlamını kavrayacaklar," şeklinde konuştu.

YEREL SEÇİMLERDE KAZANMAYI HEDEFLİYORUZ

Yerel seçimlere de değinen Dağ, önümüzdeki Mart ayında düzenlenecek olan yerel seçimlere dikkat çekti. Dağ, "2023 yerel seçimlerinde öncelikle kendi yönetimimiz altındaki şehirlerimizi, örneğin Gümüşhane gibi, kazanmayı hedefliyoruz. Ardından, 2019'da vatandaşlarımızın 'Bir deneyelim' düşüncesiyle CHP'ye verdiği belediyeleri geri almayı amaçlıyoruz. Ayrıca, İzmir gibi, uzun yıllar CHP'ye ait olan ancak 'Artık yeter, benim de hizmete ihtiyacım var' diyen belediyelerde de başarılı sonuçlar elde etmeyi arzuluyoruz. Bu amaç doğrultusunda, 22 yıldır olduğu gibi önümüzdeki seçimde de güçlü bir şekilde zafer elde ederek, Türkiye'nin Yüzyılını birlikte inşa etmekten doğan haklı gururu yaşayacağız," şeklinde sözlerini tamamladı.