Azerbaycan'ın Ermeni işgalinden kurtardığı Karabağ bölgesindeki Şuşa şehrinde, Birinci Karabağ savaşının ardından Ermeni askerlerinin 17 Azerbaycanlı vatandaşı gömdüğü toplu mezar bulundu.

Azerbaycan'da Birinci Karabağ Savaşı'ndan sonra Ermeniler tarafından yapılmış bir başka toplu mezar bulundu. 1-15 Ağustos tarihleri arasında Şuşa cezaevinin kanalizasyon kuyusundan Ermeni askerlerinin eline düşerek ölen 17 Azerbaycan vatandaşının kemiklerinin bulunduğu bir toplu mezar ortaya çıktı. Toplu mezarda bulunan kemikler üzerinde yapılan çalışmalarda, öldürülen 6 kişinin kalıntılarının midelerinde çivilerin bulunduğu ve bu kişilere çivilerle işkence yapıldığı tespit edildi. Bu arada cesetler üzerinde yapılan ön incelemede, bu kişilerin vücutlarında kurşun izleri olduğu, çeşitli cisimlerle dövüldükleri, kesici ve delici sopalarla işkence gördükleri ve başlarının vücutlarından ayrı olarak gömüldüğü belirlendi.