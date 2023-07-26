Hey güneşin kızgın kollarıyla dans eden dostlarımız! Tatilin, plajın ya da güneşli bir günün tadını çıkarırken, cildimizi güneşin "yakıcı aşkı"ndan korumanın önemini biliyor muyuz? Tam da bu yüzden, size güneş kremlerinin en sevilen çocuklarından bahsetmeye geldim! Hadi hep beraber güneş kremi macerasına dalalım, cildimize şefkatli davranalım! Unutmayın, cildinizi güneşle barışık yaşatmak için güneş kremi kullanmak şart!

GÜNEŞ KREMİ NE İŞE YARAR?

Güneş kremi, cilt için çok önemli bir koruyucudur. Zararlı ultraviyole ışınları (UVA ve UVB), cildimizde kalıcı güneş lekelerinin oluşmasına neden olabilir ve cildin nemini kaybetmesine yol açarak hızlı kırışmasına sebep olur. Bu nedenle güneş kremi, başlıca amacı güneşin zararlı ışınlarından cildi korumak olan bir üründür.

Ancak güneş kremlerinin yararları bununla sınırlı değildir. Aynı zamanda cilt proteinlerini güçlendirerek cilde elastikiyet kazandırır ve hava kirliliğinin cilde zarar vermesini önlemeye yardımcı olur. Ayrıca cilde aydınlık bir görünüm sağlar ve renk tonu eşitsizliklerini engellemede etkilidir.

SPF NEDİR?

Güneş kremi seçerken karşılaştığımız SPF (Sun Protection Factor) terimi, güneşten korunma faktörünü ifade eder. Bu değer, kremin cildinizi UVB ışınlarından koruma potansiyelini belirtir.

En iyi güneş kremi tercihiyle ilgili yanılgılardan biri, yüksek SPF değerine sahip kremlerin daha koruyucu olduğu düşüncesidir. Ancak aslında SPF değerinin yüksek olması, daha uzun süre koruma sağlayacağını gösterir. Dermatologlar genellikle SPF 15 veya SPF 30 güneş kremlerini önerirler. Hassas cilt tipleri için SPF 50 ve üzeri koruyucular kullanılabilir. Günde en az 15 faktör koruyucu kullanmak, melanom riskini yüzde 50 oranında azaltabilir.

Herbaderm Suya Dayanıklı Güneş Kremi Spf 50

Cildiniz aşırı hassas ve lekeli mi? O zaman Herbaderm güneş kremi tam size göre! Tasarımı kompakt, krem formunda olması kolay sürülebilmesini sağlıyor. En sevdiğimiz özelliği ise suya dayanıklı olması! Tatilcilerin ve deniz tutkunlarının yeni gözdesi olabilir. Kimyasal madde içermeyen formülü, cildinizi güneşin zararlı ışınlarından korurken kolaylıkla kullanmanıza olanak tanır. Tek dezavantajı, biraz yüzünüzü parlatması olabilir. Ancak koruyuculuk açısından da en iyilerden biri olduğunu söyleyebiliriz.

Sebamed Sun Care Çok Yönlü Güneş Koruyucu Krem Spf 28

Eğer cildiniz alerjiye eğilimli, hassas veya güneşe karşı toleranssız ve yağlıysa, bu jel formundaki güneş kremi tam size göre! Yazın sıcak günlerinde kendinizi rahatlıkla koruyabilirsiniz, çünkü suya, kuma ve tere karşı dayanıklı! Koruyuculuk ve emicilik bakımından da beklentilerinizi karşılayacak. Tek dikkat edilmesi gereken nokta, krem koyu renkte olduğu için beyaz tenliler için daha uygun alternatifler olabilir.

Sosyal medyanın ve e-ticaret sitelerinin gözdesi Radix güneş kremi, yağlı ciltler için harika bir seçenek! Boyutu küçük olsa da cildinizde beyazlık bırakmıyor ve sivilce sorunu yapmıyor! Hatta nemlendirici etkisi bile var. Şimdi, güneşin altında keyfini çıkartırken cildinizin kusursuz görünmesini sağlayacak bir kremle tanışın.

Bioderma Photoderm Max Cream SPF 50:

Cildiniz kuru ve hassassa, doktor tavsiyesiyle Bioderma güneş kremine yönelebilirsiniz. Bu güneş kremi, serum ve nemlendirici ile birlikte kullanıldığında etkisini artırıyor. Sizi güneşin zararlarından koruyarak, cildinizin sağlıklı kalmasına yardımcı oluyor. Kokusu biraz rahatsız edici olabilir, ancak beyazlatma veya yağlı his bırakma gibi sorunlar yaşamadan güvenle kullanabilirsiniz.

Missha Ton Eşitleyici Aydınlatıcı Güneş Kremi SPF 50

En çok satan ve en iyi güneş kremleri arasında yer alan Missha güneş kremi, cilt tonunu eşitleme ve yüzü canlandırma özelliğiyle öne çıkıyor. Kore meşeili bu ürün, tüm cilt tiplerine uygun. Parlama gibi sorunlar olmasa da cilt tipine göre değişkenlik gösterebilir. Sivilce sorunu yaşamamak için hassas ciltlilerin dikkatli kullanmasında fayda var.

Artık güneş kremi seçiminiz daha kolay! Cildinize en uygun güneş kremiyle, güneşin tadını çıkartırken cildinizi de güvende tutabilirsiniz. Unutmayın, güneşin altında eğlencenin tadını çıkarırken cildinizin sağlığına da dikkat etmek çok önemli!