Medipol Mega Üniversite Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral, süt türleri açısından inek, keçi, koyun ve manda sütlerinin farklı özelliklerine dikkati çekti. Sütün su, yağ, protein, laktoz ve bazı vitamin ve minerallerden oluştuğunu belirten Prof. Dr. Göral, “Süt çeşitleri, makro besinler açısından aynı olsa da aslında inek sütü ve keçi sütü birbirinden oldukça farklıdır. Genel olarak inek sütü ile karşılaştırıldığında, keçi sütü birçok benzersiz özelliği ile dikkat çeker. Batı toplumlarında inek sütü, yüzyıllar boyunca en çok tüketilen süt türü oldu. İnek sütü, dünya genelinde tüketiciler tarafından sağlıklı bir seçenek olarak görülmeye devam etse de daha kolay sindirimi ile sağlıklı beslenmenin trend olduğu günümüzde, keçi sütüne talep de giderek artıyor” şeklinde konuştu.



“Kalp hastalığı ve kanser riskini azaltır, cildi iyileştirir”

Hem keçi sütü hem de inek sütünün besin maddeleri ile sayısız fayda sunduğunu belirten Prof. Dr. Göral, şöyle devam etti:

“Ancak sindirim açısından keçi sütü, daha iyi bir seçimdir. Çünkü sindirimi zorlaştıran laktoz seviyeleri, keçi sütünde daha düşüktür. Keçi sütünün yağ moleküllerinin daha küçük olmasıyla sindirimi daha hızlıdır. Keçi sütü ayrıca serbest radikallerin hücrelere verdiği oksidatif hasarı önleyebilen ve kalbinizi daha da koruyabilen antioksidanlar içerir. Keçi sütü kötü kolesterolü düşürüp iyi kolesterollerin seviyesini arttırmaya ve kan basıncını düşürmeye yardımcıdır. Keçi sütü, diğer sütlere göre A vitamini açısından daha zengindir. Yapılan araştırmalar A vitamini yönünden zengin bir beslenmenin katarakt ve bazı kanser türleri riskini azaltabileceğini gösterdi. Keçi sütünün içeriğinde yer alan yüksek çinko, sağlıklı bir cilde kavuşmanıza, ciltteki sorun ve yaraların hızla iyileştirilmesine yardımcı oluyor. Ülkemizdeki ünlü markaların dondurmasındaki lezzet, keçi sütünden gelir. Keçi, ağaçlardaki ve dallardaki yaprakları tükettiği için süt kalitesi daha iyidir.”



“Anne sütüne alternatif tek gıda keçi sütü”

Prof. Dr. Vedat Göral, keçi sütünün, doğal olarak homojen bir yapıya sahip olduğunu ifade ederek şu bilgileri verdi:

“Keçi sütü insan ve inek sütünden iki kat fazla protein içerir. İnsan sütüne en yakın değerleri olan keçi sütü, bebekler için anne sütüne alternatif tek gıdadır. İnek sütünde, alerji riski fazladır. Erken dönemde inek sütü içen bebeklerde saman nezlesi, astım gibi alerjik ve solunum yolu hastalıkları görülebilir. İnek sütünün hazmı bebekler için oldukça zordur. Keçi sütünün içeriğinden dolayı, inek sütüne nazaran alerjik yapısı daha azdır. Bir bardak keçi sütü, günlük kalsiyum değerinin (DV) yüzde 25'ini içerir. Bu mineral, yaralanmayı ve osteoporozu önlemek için kemik yoğunluğunu ve gücünü artırmaya yardımcı olur. Ayrıca, D vitamini kalsiyum emilimi için gereklidir ve bir bardak güçlendirilmiş keçi sütü, D vitamini için günlük ihtiyacınızın yüzde 15'ini içerir.



İnek sütü folik asit ve B12 vitamini açısından daha zengin

İnek sütü ve keçi sütü arasında tat farkına dikkati çeken Prof. Dr. Göral, inek sütündeki faydaları, “İnek sütü, tüm gerekli amino asitleri içeren zengin ve yüksek kaliteli protein kaynağıdır. Tam yağlı süt, aynı zamanda doymuş yağ formunda zengin bir enerji kaynağıdır ve kas dokusunun enerji için kullanılmasını engelleyebilir. İnek sütü, dünyada en yaygın tüketilen süt çeşididir. İçeriğindeki kalsiyum, protein, B vitaminleri ve fosfor gibi besin öğeleri nedeniyle kemik sağlığını destekler. Ancak, laktoz intoleransı veya süt alerjisi olan bireylerde, sindirim sorunlarına neden olabilir. İnek sütünde folik asit ve B12 değeri keçi sütüne göre daha yüksektir. Bu sebeple keçi sütü tercih edenlerin folik asit ve B12 açısından desteklenmeleri gerekir” şeklinde değerlendirdi.



“Koyun ve manda sütleri en yağlı olanlar”

Prof. Dr. Vedat Göral, koyun ve manda sütünün tüketimine ilişkin ise “Koyun sütü, yüksek protein ve mineral içeriği ile dikkat çeker. Özellikle demir, çinko ve B12 vitamini bakımından zengindir. Ancak yağ oranı yüksek olabilir, bu da yağ tüketimini sınırlayanlar için göz önünde bulundurulması gereken bir faktördür. Koyun sütü, kazein ve yağ oranı yüksek olduğundan, içme sütünden ziyade, peynir, yoğurt ve tereyağı üretiminde tercih edilir. Yüksek yağ içeriğine rağmen, koyun sütünde yağ globülleri ince ve homojen dağılımlıdır. Diğer sütlere oranla en fazla yağ ve potasyum içeriğine sahiptir. Manda sütü ise inek sütüne göre iki kat fazla yağ içerir. Kalp hastalarının ve kolesterolü yüksek olanların dikkatli olması gerekir” açıklamasını yaptı.

Kaynak: İHA