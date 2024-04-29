Sakarya’nın Akyazı ilçesinde eğitim gören kuran kursu öğrencileri, harçlıklarından biriktirdikleri paraları, Filistinli çocuklara bağışladı.

Akyazı Müftülüğüne bağlı Pazarköy Şehit Ömer Atmaca hafızlık kız kuran kursu öğrencileri, harçlıklarından biriktirdikleri 12 bin 750 lirayı Filistin’de saldırılara maruz kalan yetimlere gönderilmek üzere ilçe Müftülüğü Türkiye Diyanet Vakfı Akyazı şubesine teslim etti. Parayı teslim alan ilçe müftüsü Kamil Özcan Demir, “Kur’an kursumuzda eğitim gören minik öğrencilerimizin haçlıklarını Filistin’e gönderilmek üzere bize teslim etmeleri çok duygulandırdı. Göstermiş oldukları bu hassasiyetten dolayı güzel yavrularımızı, ailelerini ve öğreticilerini tebrik ediyorum” dedi.