Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hazırladığı taslağa göre, şeker satış fiyatları, şeker fabrikalarını işleten gerçek ve tüzel kişiler tarafından serbestçe belirlenebilecek. Ancak bakanlık, şeker fabrikalarının ham madde, enerji, işçilik ve diğer üretim maliyetlerini dikkate alarak, şeker için alt ve üst sınır satış fiyatı belirleme yetkisine sahip olacak.

Belirlenen alt ve üst fiyat sınırlarının dışında şeker satan şirketlere, satılan şeker miktarı ve tespit tarihindeki fabrika satış fiyatı dikkate alınarak, Bakanlık tarafından idari para cezası uygulanacak.

Taslağa göre, şeker pancarı ekimi için önceden sözleşme yapılması zorunlu olacak. Bu kurala aykırı hareket edenler ise izlenecek ve denetlenecek. Şirketler, şeker pancarını Bakanlık tarafından belirlenen ekim alanlarından, üreticilerle sözleşme yaparak temin edecek. Bakanlık, şeker pancarının ekiminden fabrikaya teslimine kadar olan tüm süreci denetleyecek. Sözleşmeye dayalı ekimin, kaynakların etkin, verimli ve ekonomik şekilde kullanılmasını sağlayacağı vurgulandı.

Sözleşme yapmadan şeker pancarı eken gerçek ve tüzel kişilere, kamu fabrikalarının belirlediği yüzde 16 polar şeker içeren A kotası şeker pancarı baz alınarak, hesaplanan tutar kadar Bakanlık tarafından idari para cezası uygulanacak.