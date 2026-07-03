TÜİK verilerine göre haziran ayında TÜFE aylık bazda yüzde 0,99, yıllık bazda ise yüzde 32,11 arttı. Enflasyon verilerinin ardından kira sözleşmelerinde uygulanabilecek tavan zam oranı da belli oldu.

Buna göre temmuz ayında yenilenecek kira sözleşmelerinde artış oranı, on iki aylık ortalamalar dikkate alınarak yüzde 32,03 olarak hesaplandı.

40 bin TL kira ödeyen bir kiracı için temmuz ayı kira artış tutarı 12 bin 812 TL olacak. Bu hesaplamaya göre söz konusu kiracının zamlı kira bedeli 52 bin 812 TL’ye yükselecek.