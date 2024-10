Harmancık ilçesi Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Kültür ve Turizm Derneği’nin 1 . Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Ördekli Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurulu’nda, kurucu Başkan Kadir Uzun ve yönetimi tek listeyle göreve devam etti. Gerçekleştirilen kurula Divan Başkanı Ramazan Üzü, Mehmet Şenbiçer, Bekir Boz, Ak Parti Bursa Millet Vekili Mustafa Yavuz, Ak Parti İl Başkan Vekili Gülten Doğrul, Bursa Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Osman Şahin, Osmangazi Ak Parti İlçe Yönetimi, MHP il Başkan Yardımcısı Hikmet Çalışye, MHP Harmancık ilçe Başkanı Selim Yanar, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Cengiz Çelikten ve yönetimi, Büyük Birlik Partisi İl Başkan Vekili Erdal Efe, önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fethi Yıldız, Büyükşehir Belediyesi Dağ Yöresi Koordinatörü Ersin Yaşar, DAĞDER Başkanı İsmail Aydoğdu, THK Yıldırım İlçe Başkanı Yaşar Türk, muhtarlar, STK başkanları, Fazlı Seyis, 2024 Yerel seçimlerde Yeniden Refah Partisi Harmancık Belediye Başkan Adayı Ahmet Can, DAĞDER Başkan Adayı Reşat Karış ve üyeler katıldı. Dernek Başkanı Kadir Uzun yaptığı konuşmasında genel kurula katılanlara teşekkürlerini iletti. Dernek faaliyetlerinde de önceliğin eğitim olduğunu dile getiren Uzun, "Dağ yöresi her ne kadar dezavantajlı görülse de biz çocuklarımızın eşit şartlarda, kaliteli, stardart üstü eğitim alması için ilçemize gereken her türlü desteği vereceğiz" dedi.