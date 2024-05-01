Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, dün akşam oynanan Bayern Münih-Real Madrid maçını izlediği Allianz Arena’da Bayern Münih Kulübü Başkanı Herbert Hainer ve siyah-beyazlıların eski futbolcusu, RB Leipzig Teknik Sorumlusu Mario Gomez ile bir araya geldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında dün akşam oynanan Bayern Münih - Real Madrid müsabakasını Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat da takip etti. Arat, Allianz Arena’da izlediği karşılaşmada Bayern Münih Kulübü Başkanı Herbert Hainer’le bir araya gelip fikir alışverişinde bulundu. Başkan Hasan Arat, daha sonra siyah-beyazlıların eski futbolcusu, RB Leipzig Teknik Sorumlusu Mario Gomez ile de buluştu.