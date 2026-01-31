İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu suçlarına yönelik geniş çaplı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve aralarında Hasan Can Kaya ve ünlülerin de bulunduğu şüpheliler sağlık kontrolüne getirildi.

Kaynak: İHA