Hasan Can Kaya ve ünlülerin de bulunduğu şüpheliler sağlık kontrolüne getirildi
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu suçlarına yönelik geniş çaplı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve aralarında Hasan Can Kaya ve ünlülerin de bulunduğu şüpheliler sağlık kontrolüne getirildi.
