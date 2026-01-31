2. Lig Beyaz grupta son haftalarda aldığı puanlarla Play-Off hattına yükselen Bordo Beyazlılar, Çarşamba günü oynanan zorlu Şanlıurfa deplasmanından 1 puan almayı başardı. Yenilmezlik serisini 6 maça çıkaran temsilcimizde moraller üst seviyede.

Ligde geride kalan, 22 hafta sonunda 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak topladığı 41 puanla 4. sırada yer alan Bordo Beyazlılar, grupta attığı 43 gole karşılık kalesinde ise 24 gol gördü.

Maç başına 1,95 gol atma başarısı gösteren temsilcimiz, kalesinde ise maç başına 1.09 gol yedi. Sultan Su İnegölspor, ligin ilk yarısında Kastamonu’da oynanan lig maçında rakibini 3-1 yenmeyi başarmıştı.

KASTAMONUSPOR 5 MAÇTIR YENİLMİYOR

Ligin köklü takımlarından Kastamonuspor, bu sezon inişli-çıkışlı bir grafik sergiledi. Ligde geride kalan 22 hafta sonunda 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan ekip, son 5 maçta ise 4 beraberlik ve 1 galibiyet aldı. Geçtiğimiz hafta evinde Kepezspor ile 1-1 berabere kalan ekip, 22 haftada rakiplerine 34 gol atarken kalesinde ise 30 gol gördü. Maç başına 1.5 gol atma başarısı gösteren konuk ekip, kalesinde ise 1.36 gol gördü.

Kastamonuspor deplasmanda oynadığı maçlarda ise daha başarılı bir performans ortaya koydu. Ligde aldığı 10 galibiyetin çoğunu deplasmanda alan ekip, konuk olduğu 11 lig maçından 6 galibiyet ve 2 beraberlik çıkarırken sadece 3 maçta kaybetti. Kastamonuspor son 4 deplasman maçından ise 2 galibiyet 2 beraberlik çıkarmayı başardı.

Kastamonuspor’da 10 gol atma başarısı gösteren 27 yaşındaki orta saha oyuncusu İbrahim Halil Talay, 9 golü bulunan 33 yaşında ki deneyimli forvet oyuncusu Mertan Öztürk’ün takımın en etkili oyuncuları arasında yer alıyor.

MAÇ NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Nesine 2. Lig Beyaz grup 23. Hafta mücadelesinde Sultan Su İnegölspor-Kastamonuspor arasındaki mücadele 1 Şubat Pazar günü İnegöl İlçe Stadyumunda saat 15.00’de başlayacak. Maç Sıfır TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak.