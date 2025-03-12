Öztürk, özellikle Anadolu kulüplerinin ağır ekonomik yük altında ezildiğini vurgulayarak, İnegölspor’un vergi ve SGK borçları nedeniyle 3 puanının silinmesini eleştirdi.

"Bu sadece bir futbol kulübünü değil, bir şehri ve camiayı cezalandırmaktır" diyen Öztürk, Mehmet Şimşek yönetimindeki ekonomi politikasının yandaş müteahhitlerin milyarlık borçlarını silerken, kulüplere ceza üstüne ceza kesmesini adaletsiz bulduğunu dile getirdi. Futbolun halkın oyunu olduğunu ancak mevcut düzenin sporun ruhunu yok ettiğini savunan Öztürk, kulüplerin dernek statüsünde olmasına rağmen şirket gibi muamele gördüğünü ve mali yük altında ezildiğini ifade etti.

Öztürk, endüstriyelleşen ve kirletilen spor düzenine karşı çıkılması gerektiğini belirterek, "Spora ceza veren değil, yaşatan bir anlayış gerekiyor" çağrısında bulundu.