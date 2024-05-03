Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel’in talimatları doğrultusunda yıkılan belediye binası alanında başlatılan otopark yapım çalışmaları devam ediyor.

Hızlı bir şekilde çalışmaların ilerlediği otopark alanının 10 gün içerisinde tamamlanması planlanıyor. Toplam 190 araç kapasiteli olacak olan otopark Yalova Belediyesine bağlı bulunan Yabeltaş A.Ş tarafından işletilecek.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Yalova Belediyesi ekipleri; “ İlk olarak alan içerisinde bir kot ve kazı çalışması gerçekleştirdik. Alanın enerjisini sağlayacak olan aydınlatma altyapısı ile bordür ve olukları tamamladık. Şuanda kilitli parke taşı döşemesi gerçekleştiriyoruz. Otopark 4.000 metre kare alan içerisinde engelli otoparkı dahil toplam 190 araç kapasiteye sahip olacak. 10 gün içerisinde otoparkımızı tamamlamayı planlıyoruz” dedi.