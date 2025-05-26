Türk Mutfağı Haftası kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bursa Valiliği’nin destekleriyle gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar enginarlı lezzetlerin tadına bakarken, gün boyu süren eğlenceli etkinliklerle doğayla baş başa vakit geçirdi.

Hasanağa Futbol Sahası’nda düzenlenen festivale Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir’in yanı sıra Bursa Vali Yardımcısı Rıza Gençoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Aydın Saldız, İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer, Nilüfer Ziraat Odası Başkanı Şenol Aybey, belediye başkan yardımcıları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Festivalin açılış konuşmasında Şadi Özdemir, Hasanağa enginarının hem lezzeti hem de özgün yapısıyla coğrafi işaretli ürünler arasında önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı. Enginar üretiminin artırılmasıyla hem sağlıklı beslenmenin destekleneceğini hem de çiftçilerin ekonomik olarak güçleneceğini belirten Özdemir, ürünün sofralara daha sık girmesini hedeflediklerini söyledi.

Festivalde ünlü şeflerin katılımıyla düzenlenen yemek atölyesi büyük ilgi görürken, "En İyi Enginar Yetiştiricisi" ve "Enginarlı Lezzetler" yarışmaları festivalin en heyecanla beklenen bölümleri oldu. “Enginar-ı Dubai” adlı tatlısıyla Ayşe Candar birincilik ödülünü alırken, en iyi yetiştirici Ahmet Erkan seçildi.

Festivalde ayrıca Nilüfer Roman Orkestrası ve sanatçı Uğur Önür sahne alarak müzik ziyafeti sundu. Enginarlı tariflerin damga vurduğu festival, katılımcılara lezzet ve eğlenceyi bir arada sunarak unutulmaz bir gün yaşattı.