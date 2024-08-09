Bursa’nın yeni ve gelişmekte olan yerleşim yerlerinden biri olan Hasanağa, yol bozuklukları ile mücadele etmeyi sürdürüyor.BURSA (İGFA) - Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı Hasanağa Mahallesi, gelişmeyi sürdürürken birtakım problemlerle karşılaşmaya da devam ediyor.

Hasanağa Mahallesi’nde devam eden inşaat çalışmaları ve yeni sokaklar, yol bozukluğunun başlıca sebepleri arasında gösteriliyor.

Öte yandan bölgede sürekli yük kamyonlarının çalışıyor olması da yollardaki bozuklukların nedenleri arasında değerlendiriyor.

Çevre sakinlerinin bir kısmı yollardaki bozuklukların araçlarına zarar verdiklerini kaydederek şikayetçi olurken bir kısmı da yeni ve gelişmekte olan bir yerleşim bölgesi olması sebebiyle problemleri makul karşılıyor.

Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı Hasanağa Mahallesi’nin yol bozuklukları oldukça dikkat çekiyor.