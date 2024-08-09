Başiskele’de yollar, kaldırımlar, orta refüjler, meydanlar ve vatandaşların tüm ortak kullanım alanlarında temizlik çalışmalarını aralıksız sürdüren belediye ekipleri, hem temizlik filosu araçlarıyla hem de mobil olarak mıntıka temizliği yapıyor.

Başiskele Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü koordinesinde ilçenin dört bir tarafı köşe bucak temizleniyor. Kent genelinde yollar, kaldırımlar, orta refüjler, meydanlar ve vatandaşların tüm ortak kullanım alanlarında temizlik çalışmalarını sürdüren ekipler, hem temizlik filosu araçlarıyla hem de mobil olarak mıntıka temizliği yapıyorlar. İşlek caddeler ve bulvarlar yol süpürge araçlarıyla süpürülürken, ardından su tankerleriyle pırıl pırıl yıkanıyor.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü’nün öncülüğünde hizmete alınan çöp taksiler de tüm hızıyla temizlik çalışmalarını yürütüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren 2 çöp taksi aracı, vatandaşların daha temiz ve sağlıklı ortamda hayatlarını sürdürebilmeleri için gece gündüz demeden çalışarak çevre ve görüntü kirliliğine neden olan moloz, bahçe ve mobilya atıklarını anında topluyor.