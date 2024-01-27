Kahraman Mehmetçik’in yurt içinde ve sınır ötesinde gerçekleştirdiği operasyonlarda yanlarında yer alan özel eğitimli köpekler, Bursa'daki Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Köpek Üretim ve Eğitim Tabur Komutanlığı'nda özel yöntemlerle eğitiliyor.

Köpek Üretim ve Eğitim Tabur Komutanlığı'nda en modern üretim teknikleri kullanılarak eğitilen köpekler, 3 aylık oldukları dönemden itibaren özel olarak sosyal hayata alıştırma parkurlarında ortalama 6 ay süre ile eğitimden geçiyor.

Köpekler de askeri disiplinle yetiştiriliyor

Sosyalizasyon eğitimini tamamlayan yavru köpekler, ihtisas eğitimi öncesinde en önemli basamaklardan birisi olan temel ve ileri itaat eğitimine tabi tutuluyor. 2 ay süren bu eğitimde köpekler, askeri disiplinle yetiştiriliyor. Askeri köpekler; bomba, mayın, narkotik madde, ceset arama, arama-kurtarma, ve devriye köpeği olarak toplamda 8 farklı branşta ihtisas eğitimi alıyor.

Her türlü arazi şartlarında ve muharebe şartlarında görev yapabilen TSK’nın kahraman köpekleri, görev yerlerinden önce önemli sınavlardan geçiyor. Genellikle Belçika Malinois türünden seçilen ve özenle eğitilen köpekler muharebe safhasından önce, en zor arazi şartlarında mücadele ederek çeşitli görevlere tabi tutuluyor.

Doğumundan itibaren 14 ila 17 ay arasında eğitim alan köpekler, eğitim kurslarında TSK personeli ile eşleştirilerek; askeri köpek timi olarak ilk görev yerlerine sevk ediliyor. Ortalama 9-11 yıl arası hizmet veren hassas burunlar, görevlerinin bitiminde emekliye sevk edilerek birliklerde eğitim faaliyetlerine katılıyor.