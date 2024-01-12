Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Alper Eker, grip şikayeti ile gelen hastaların sayısında yüzde 20’ye yakın artış olduğunu belirterek, hastaların yaklaşık yüzde 10’una Influenza A tanısı konulduğunu ve ağır seyrinde zatürre, çoklu organ yetmezliği ve ölümlere yol açabildiğini açıkladı.

Kış mevsiminin gelmesiyle kişilerin kapalı ortamlarda bulunma süreleri de uzadı. Solunum yoluyla bulaşan hastalıklarda artış yaşanınca hastanelerin acil servisleri dolup taştı. Ülke genelinde yaşanan grip vakalarındaki artış, Edirne’de de görülüyor. Ateş, öksürük, boğaz ağrısı, burun tıkanıklığı ve vücut ağrıları şikayetiyle Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinin Acil Servisine başvuran hasta sayısında artış yaşanıyor.

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Alper Eker, grip şikayeti ile hastaneye gelen hasta sayılarında mevsimle ilişkili olarak şu an olağan artışın yaşandığını belirterek, tahminen yüzde 20’ye yakın başvurularda artış gözlendiğini ifade etti.

Grip şikayeti ile hastaneye başvuran ve teşhis için örnekleri alınan hastaların yaklaşık yüzde 10’una Influenza A tanısı konulduğunu anlatan Uzman Dr. Alper Eker, hastalığın ölümlere yol açabildiğine dikkat çekerek, “Yaşlı, çocuk, gebe ve bağışıklığı baskılanan kişilerde hızlı bir seyir gösterebilir. Alt solunum yolu enfeksiyonu yol açarak ağır seyrinde zatürre, çoklu organ yetmezliği ve ölümlere yol açabilir” açıklamasında bulundu.

Hastalığın solunum yolu ile bulaştığının altını çizen Uzman Dr. Alper Eker, el hijyenine, maske kullanımına ve temas izolasyonuna dikkat çekti. Hastalığın burundan alınan sürüntü örnekleriyle tanımlandığını açıklayan Dr. Eker, "Influenza bir solunum yolu enfeksiyonudur. Grip olarak tanımlanır. A, B, C şeklinde 3 farklı tipi bulunur. Belirtiler değişkenlik gösterebilir. Sağlıklı bireylerde daha hafif seyrederken bağışıklık sistemi bozulmuş, ek hastalığı olan, yaşlı, çocuk ve gebelerde çok daha ağır seyredebilir. Ateş, burun akıntısı, öksürük, yaygın kas eklem ağrıları, bulantı, kusma, ishal gibi hastalıklarla ortaya çıkar. Teşhis için boğaz veya burundan alınan sürüntü örneklerinden PCR denilen tetkik ile virüs tanımlanır" dedi.