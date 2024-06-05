Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.Bir gazetecinin, geçtiğimiz günlerde başlayan Onaylı Randevu Sisteminin ardından oluşan son durumu sorması üzerine Koca, randevu sadakat oranında büyük bir iyileşme olduğunu dile getirdi.

Bu konuda vatandaşlara gösterdikleri uyum ve işbirliği için teşekkür eden Koca, "Şu an görünen bir iki branş dışında ileri tarihlere randevu alınması gerekmeden sorun çözülüyor. İstanbul en kritik il durumundaydı. İstanbul içindeki randevu sorunu belirli branşlar dışında büyük ölçüde çözüme kavuşuyor. Tetkikler için de kapasite kısıtlaması olan yerler var. Özellikle görüntüleme konusunda sorun yaşayan yerler var. Onlar için de aldığımız tedbirler hayata geçtikçe rahatlama görüyoruz. Tüm bunlara yönelik olarak bayramdan hemen sonra bir basın toplantısı ile onaylı randevu döneminin ilk sonuçlarını tüm kamuoyu ile paylaşacağız. Müsterih olun hepimiz için yarın bugünden daha güzel olacak" değerlendirmesinde bulundu.

"Biyoteknoloji alanındaki kalkınmamızın ilk adımını sağlık vadisi ile atmış oluyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararnameyi imzalamasının ardından kurulan Sağlık Vadisi'ne ilişkin sorulan soruya ise Bakan Koca, şu cevabı verdi:

"Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, şirket kurulumu için gerekli adımları atıyor. Bundan sonra Bilkent Şehir hastanesinin yanında olan arazi tahsis edilerek alt yapı işleri başlayacak. İlk etapta alt yapı araştırma laboratuvarları ve akredite test laboratuvarları kurulacak. Ar-Ge ve pilot üretim yapılacak. Biyoteknoloji alanındaki kalkınmamızın ilk adımını böylece atmış oluyoruz. Hayırlı olmasını dilerim."