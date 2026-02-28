ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırısının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu açıklamalarda bulundu. Netanyahu, İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in öldürüldüğünü öne sürerek, “Hamaney’in artık hayatta olmadığına dair birçok işaret var” ifadelerini kullandı.

"HEDEF ALMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Netanyahu açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Hamaney'in artık hayatta olmadığına dair birçok işaret var. Rejimin varlığımızı tehdit edebilecek hiçbir silahı olmamalı. Hamaney'in bulunduğu yeri hedef aldık. Bugün İran'ın nükleer programında yer alan birçok önemli lideri öldürdük ve bu rejimin çeşitli yerlerini hedef almaya devam edeceğiz."

"OPERASYON GEREKTİĞİ SÜRECE DEVAM EDECEK"

Netanyahu, operasyonun gerektiği sürece devam edeceğini belirterek sabır çağrısında bulundu. İsrail'in "barış için bir ittifakı ve savaş için bir ittifakı" olduğunu belirten Netanyahu, bu savaşın "gerçek barışa" yol açacağını sözlerine ekledi.

"ŞİMDİ SİZİN ZAMANINIZ"

Netanyahu, İran'daki rejim karşıtı protestoculara "Özlediğiniz yardım geldi. Yakında sokaklara çıkıp gerçeği değiştirme zamanınız gelecek. İstediğiniz destek ve yardım geldi… Şimdi sizin zamanınız." dedi.