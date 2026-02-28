Olay, Mesudiye Mahallesi Sedef Sokak’ta meydana geldi. Sokak ortasında duran aracın içerisinde sürücünün baygın halde olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri araç içerisindeki baygın sürücüye ilk müdahaleyi yaparak kendine gelmesini sağladı. Yapılan kontrollerin ardından sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ambulansla hastaneye götürülmek istenen sürücü, tedaviyi kabul etmeyerek hastaneye gitmeyi reddetti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.