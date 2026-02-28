Kaza saat 22.30 sıralarında Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde seyir halinde olan Sürücü Zümre İ.(19) yönetimindeki 16 AC 3360 plakalı otomobil, aynı yöne seyrederken aniden önüne geçen sürücü Osman A.(18) yönetimindeki 16 YS 374 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kaza sonucu sürücüler yaralanmazken 16 AC 3360 plakalı otomobildeki yolcu Aleyna D.(19) hafif şekilde yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ