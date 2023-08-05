Bursa’nın İnegöl ilçesinde Alanyurt yolu üzerinde TIR’ı sağından sollamaya kalkan otomobil, TIR’ın çarpması sonucu orta refüje çıktı. Kaza da şans eseri yaralanan olmazken, otomobil maddi hasar aldı.

Edinilen bilgiye göre, Alanyurt yolu üzerinde İnegöl istikametine seyir halinde olan Murat K. yönetimindeki 34 DDH 631 plakalı TIR sağ şeride geçmek istediği sırada, sağ şeritten sollama yapmak isteyen Abdullah D. yönetimindeki 20 AGK 649 plakalı otomobile çarptı. Kaza sonucu direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil orta refüje çıktı. Kaza da şans eseri yaralanan olmazken, otomobil maddi hasar aldı. Kaza nedeniyle yol bir süre tek şerit olarak devam ederken, çekici vasıtasıyla otomobilin kaldırılmasıyla trafik tekrar normale döndü.