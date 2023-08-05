Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Balcı, mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörünün Temmuz ayı ihracatını ve yılın ilk 7 ayındaki performansını değerlendirdi.

MOSDER Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Balcı, mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörünün Temmuz ayında 609 milyon Amerikan doları ihracat gerçekleştirdiğini belirterek; “Sektörümüz Temmuz ayında büyük bir başarıya imza attı. İstatistiklere baktığımızda bu başarının tesadüf olmadığını görüyoruz. Ülkemiz 2003 yılında dünya mobilya ihracatında 36. sıradayken 2022 yılında 11. sıraya yükseldi. Ar-Ge ve tasarıma yaptığımız yatırımlarla bu yükseliş devam edecektir” dedi.

İLK 7 AYDA 4 MİLYAR 588 MİLYON AMERİKAN DOLARI İHRACAT

Yılın ilk 7 ayının ihracat rakamlarının açıklandığını belirten Mustafa Balcı; “Yılın ilk 7 ayındaki ihracata baktığımızda sektörümüzün 4 milyar 588 milyon Amerikan doları seviyesine ulaştığını görüyoruz. Hedefimiz yılsonuna kadar 10 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşmak. Bu hedef sektörümüz açısından ulaşılabilir bir hedef. Çünkü ithalatı olmayıp ihracatı olan bir sektörüz. Sektörümüzün ham maddesi Türkiye’de yetişiyor. Sunta, metal, plastik gibi temel ihtiyaçlar ülkemizde rahatlıkla üretilebiliyor. Bunun yanında Türk tasarımcılar bugün geldiğimiz noktada İtalyan tasarımcılarla yarışabilir durumda. Tüm bu olumlu gelişmelerle birlikte sektörümüz Türkiye’nin ekonomik kalkınmasına katkı sağlamaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Mobilya sektörü olarak en çok ihracat yapılan bölgenin Orta Doğu olduğunu vurgulayan Balcı; “Orta Doğu sektörümüz için güçlü bir kale. Bunun yanında “Uzak Ülkeler Stratejisi” kapsamında Güney Afrika pazarı öne çıkıyor. Bu kıtaya 2022 yılında %30’luk bir artış sağlanarak 672 milyon civarında bir ihracat gerçekleştirildi. Mobilya pazarında en büyük rakiplerimiz ise Çin, Almanya, Vietnam ve Polonya. Bu ülkeler dünya mobilya ihracatının %52’sini oluşturuyor. Türkiye ise dünya mobilya ticaretindeki payını %1.8’e yükselterek çok güzel bir yükselme ivmesi yakaladı. Önümüzdeki dönemde pastadan daha büyük bir pay almayı hedefliyoruz” diyerek sektörün gelişme ve büyüme potansiyeli olduğunu vurguladı.

2028 HEDEFİ 12 MİLYAR DOLAR

Sektörün gelecek hedeflerinden de bahseden MOSDER Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Balcı; “Mobilya sektörü olarak 2028 yılı ihracat hedefimiz 12 milyar dolar. Mobilya, kağıt ve orman ürünlerinin tamamını bu hedefe dahil ettiğimizde ise 20 milyar dolarlık bir ihracat hedefi söz konusu. Geçtiğimiz yıl %11.23’lük artışla 4.7 milyar dolarlık ihracata ulaştık. 2023 yılının ilk 7 ayına baktığımızda 4 milyar 588 milyon seviyesini görmüş durumdayız. Yılın bitmesine daha 5 ayımız var. Başta MOSDER üyeleri olmak üzere tüm mobilya sektörü bu 5 ayı verimli geçirmek için elinden gelen çabayı gösterecektir. Türk Mobilyası’nı dünyaya tanıtmak amacıyla çıktığımız bu yolda emin adımlarla yürümeye ve hedeflerimize ulaşmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullanarak mobilya sektörünün ihracat pazarındaki payını büyütmek konusunda kararlı olduğunu belirtti.