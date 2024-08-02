Hatay'ın Reyhanlı ilçesi yakınlarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'dan alınan bilgilere göre, deprem yerel saatle 14:30'da kaydedildi. Yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, çevre bölgelerde de hissedildi.

İlk belirlemelere göre, depremde can veya mal kaybı yaşanmadı. Yetkililer, vatandaşları olası artçı sarsıntılara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Deprem, bölge halkında kısa süreli paniğe yol açarken, Hatay Valiliği ve ilgili kurumlar gelişmeleri yakından takip ediyor.