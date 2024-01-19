İzmit Belediyesi, Kocaeli’den cepheye katılarak şehit düşen 553 kahraman adına oluşturduğu 100. Yıl Hatıra Ormanına park ve yürüyüş yolu kazandırdı.

İzmit Belediyesi, Gündoğdu Mahallesi İkizdere Caddesi’nde bulunan 3 bin 200 metrekarelik alana, Kurtuluş Savaşı’nda şehit düşen 553 kahraman adına fidan dikerek hatıra ormanı oluşturdu. Ayrıca Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, hatıra ormanının yanında bulunan alana park ve yürüyüş yolu alanı yaptı. Aynı zamanda hatıra ormanına 125 zakkum, 390 hatmi çalısı, 25 abelya, 7 spiral leylandi, 2 manolya, 10 sarı yasemin olmak üzere 559 bitki dikimi yapıldı.