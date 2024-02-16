Hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından Sakarya’nın yüksek kesimlerinde kar yeniden etkisini göstermeye başladı. Beyaz örtüyle kaplanan yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10 santimetrelere kadar yükseldi.

Meteoroloji genel Müdürlüğünce yapılan uyarılar sonrasında Sakarya genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerine dönmesinin ardından yüksek kesimlerde kar etkisini göstermeye başladı. Bu çerçevede, Akyazı ve Hendek ilçelerinde yüksek kesimlerde yer yer kar kalınlığı 10 santimetreye yaklaştı. Beyaz gelinliği giyen bölgelerde kartpostallık görüntüler oluştu.