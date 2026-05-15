Çok sayıda takipçisi olan bir genç kızın, her gün yeni bir skandalın patlak verdiği sosyal medya uygulaması TikTok'ta paylaştığı videolara kısa sürede tepki yağdı. Dedesinin cenazesinde tabutunun başında Tiktok videosu çekerek bunu sosyal medya hesabından paylaşan genç kıza tepkiler çığ gibi büyürken, bir detay dikkat çekti.

SANATÇININ KIZI ÇIKTI

Tepki toplayan TikTok kullanıcısının, geçtiğimiz yıllarda madde bağımlılığı nedeniyle tedavi gören sanatçı Umut Akyürek’in kızı Melek Bal olduğu ortaya çıktı. Bal'ın cenazeye giderken araba çektiği “Cenaze outfit” notuyla paylaştığı bir başka video da tepkilerin odağına yerleşti. Genç kız kendisine gelen “Tabutun yanında gerçekten TikTok mu çektin?” eleştirisine ise “Dedemle son bir kez aynı karede olmak istedim” cevabını verdi.

Kısa sürede gündem olan videonun altında “Sosyal çürümenin geldiğin nokta”, “Nasıl böyle videolar çekebiliyorsunuz?” yorumları yapıldı.

"YAPTIĞINIZ YORUMLAR İĞRENÇ"

Dedesi Osman Ertuğrul'un cenazesinde çektiği videolara gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesabı Instagram’dan cevap veren Melek Bal, şunları söyledi:

Ya siz nasıl insanlarsınız? Videoda zaten ne kadar üzgün olduğumu görüyorsunuz. Dedemle son bir videom olmasını istedim. Baş sağlığı dilemek yerine, videoyu geçmek yerine çirkin kalbinizle yaptığınız yorumlar gerçekten iğrenç. Normalde hiçbir linci takmam biliyorsunuz ama bu hassas bir konu. madem en Müslüman, en ailevi değerleri olan sizlersiniz elinizi açın bir Fatiha okuyun.