Deniz savunma teknoloji şirketlerinin arasında önde gelen isim olan HAVELSAN, en son yaptığı teknolojik ürün’ü olan ÇAKA DAY-KİDA’yı IDEF’23’te tanıttı

ÇAKA DAY-KİDA, deniz harbinde angajman kurallarını yeniden tanımlayacak şekilde tasarlanmış yeni bir deniz teknolojisi olarak IDEF’in en çok öne çıkan ürünlerinden biri oldu.

HAVELSAN'ın mühendislik harikası ürünü ÇAKA DAY-KİDA, hem su üstünde hem de su altında faaliyet gösterebilen çeşitliliğiyle Dünya’ya ün salacak bir teknoloji devi olacak. Benzersiz tasarımı, su üstü hedeflerine karşı gizli ve etkili vuruşlar yapılmasına imkan tanıyarak, A2AD (Anti-Access & Area Denial – (Erişim Engelleme ve Bölge Koruma)) görevlerinde deniz kuvvetlerinin imkân ve kabiliyetlerini artıracak.

Kuvvetli bir etkiye neden olacak yüksek patlayıcılı mühimmata sahip olan ÇAKA DAY-KİDA, su altında çalışabilme kabiliyeti, düşman unsurları hazırlıksız yakalamayı ve etkili darbeler gerçekleştirmeyi sağlayacak.

ÇAKA DAY-KİDA, birden fazla birim için merkezi bir komuta ve kontrol noktası sunan bir mobil/kıyı kontrol merkezine de sahip olacak ve bu özellik ÇAKA’nın operasyonel verimliliğini ve etkinliğini artıracak.

Mevcut deniz harp teknolojileriyle karşılaştırıldığında ÇAKA DAY-KİDA benzersiz avantajlar sunacak. Hız, gizlilik, dayanıklılık ve ateş gücü kombinasyonu, ÇAKA’yı mevcut ve gelecekteki deniz operasyonlarında önemli bir unsur haline getirecek.

ÇAKA’yı IDEF’23’te lanse etmekten heyecan duyduğunu ifade eden HAVELSAN Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif Nacar, “Bu platform donanma teknolojisinde oyunun kurallarını değiştirecek nitelikte ve sahadaki etkisini göstermek için sabırsızlanıyoruz." şeklinde ifade etti.

HAVELSAN’ın geliştirdiği İnsansız deniz aracı ÇAKA DAY-KIDA İDEF’te

HAVELSAN’ın geliştirdiği İnsansız deniz aracı DAY-KIDA İDEF fuarında sergilendi. Tamamen otonom olan DAY-KIDA, üzerinde bulunan yüksek infilaklı patlayıcıyı ile kamikaze saldırı düzenleyen platform. HAVELSAN’ın geliştirdiği DAY-KIDA İDEF fuarına sergilendi.

Tamamen otonom olan DAY-KIDA, üzerinde bulunan yüksek infilaklı patlayıcıyı ile kamikaze saldırı düzenleyen platform. Otonom araç hakkında bilgi veren HAVELSAN Komuta Kontrol Savunma Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Göker Oral,” Yakadaki sistemimiz hakkında bilgi vereyim. Bir süredir bu konsept üzerinde çalışıyoruz. Çaka bildiğiniz gibi Türk tarihinde Denizcilik açısından önemli bir isim.

İlk Türk donanmasını kuran kişi emir Çaka bey'den geliyor, daha ikide da dalış yapabilen kamikaze insansız deniz aracı ifadesinin baş harflerinden oluşan bir kısaltma. Bu kısaltmadan da anlaşılabileceği gibi bu sistemimiz öncelikle üzerinde bulunan yüksek infilaklı patlayıcıyı çok yüksek süratle erle hedef gemiye çarptıran patlatan, yani bir kamikaze saldırı düzenleyen platform. Bunun yanında diğer önemli özelliği dalış yapabiliyor olması suyun altına indiğinde orada konumunu muhafaza edebilecek. Belli bir süre belli bir istikamette ilerleyebilecek bir sistem.

Tabii bu her 2 hareketi de her 2 çalışmayı da. Otonom olarak yapıyor olacak bir tür akıllı bir sistem ortaya çıkmış olacak. Bunların yanında sadece platform değil, arka tarafında da önemli bir teknik altyapı var. Bunlardan da kısaca bahsetmek gerekirse entegrasyon açısından a destekli savaş yönetimi sistemleriyle advent gibi Deniz Kuvvetleri’mizin kullandığı entegre çalışabiliyor olacak. Taktik data link sistemleriyle entegre çalışabilecek.

Bunun yanında tanımlanmış deniz resmi sistemleriyle entegre çalışabilir bir sistem olacak. Ayrıca da hem diğer insansız deniz araçlarıyla hem insansız hava araçlarıyla birlikte harekat icra edebilecek bir sistem olacak. Bir süredir konsept çalışmalarını devam ettirdik. Belli bir olgunluğa erişti. Önümüzdeki dönemde prototip çalışmalarına başlamayı planlıyoruz. Alanlarında uzman başka firmaların da katılımıyla bu çalışmalara başlamayı planlıyoruz” şeklinde belirtti.