Balıkesir’in Havran ilçesi Temaşalık İlkokulu Değerler Kulübü Danışman Öğretmeni Ayça Yıldırım ve Değerler Kulübü öğrencilerinin Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) Projesi kapsamında yoğun emek sarf ederek ortaya koyduğu çalışmalardan oluşan resim sergisi okulda açıldı.

Resim sergisinin açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü Mehmet Emin Can, Filistin’de yaşanan drama dikkat çekerek bu zulmün bir an önce son bulmasını temenni etti.

Açılış kurdelesini Kaymakam Enver Özderin, Kaymakam Adayı Yusuf Emre Yiğit, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Aydemir’ in birlikte kestiği sergiyi, okul müdürleri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar ziyaret etti.

Eserleri tek tek inceleyen kaymakam ve beraberindekiler öğrencilerin hassasiyetlerini ve hislerini resimlerle ifade etmelerini takdir etti. Öğrencilerle eserleri hakkında sohbet eden davetliler etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.