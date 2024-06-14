Balıkesir’in Havran Kaymakamı Enver Özderin, Belediye Başkanı Emin Ersoy ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Aydemir ile birlikte 2023-2024 Eğitim öğretim yılının son gününde Havran İmam Hatip Ortaokulu ve Gülsüm-Mehmet Uysal Büyükdere İlköğretim Okulunda düzenlenen karne törenine katılarak çocukların sevincine ortak oldular.

Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy “Karne heyecanı ve mutluluğu yaşayan sevgili öğrencilerimizi, ailelerini ve öğretmenlerimizi tebrik eder, iyi tatiller dileriz.”dedi.