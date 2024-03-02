Havran ilçesinde, dede mesleği marangozluğu yapan Sezer Güven, başarılı kovan üreticisi oldu. Yörede arıcılığın çok iyi olduğunu anlatan Güven, o yüzden kovanların ilgi gördüğünü söyledi.

Havran Küçüksanayi Sitesinde marangozluk yapan 50 yaşındaki Sezer Güven, başarılı kocan üreticisi oldu. Marangozluğun dede mesleği olduğunu anlatan Güven, kovanların bin lira ile bin 500 lira arasında alıcı bulduğunu söyledi. Kovan yapımına 1986 yılında başladığını anlatan Sezar Güven,” Marangozluk benim dedemin mesleği. Bu güne kadar kapı pencerenin yanı sıra mobilya da yaptık. 1986 yılında kovan yapımına başladım. Yöremizde yoğun bir şekilde arıcılık yapılmaktadır. Onun için bu günlerde kovan yapımına ağırlık verdik. Kovanlar büyüklüğüne göre bin ile bin 500 lira arasında alıcı buluyor. İşimizi severek yapıyoruz. Oğlum Mehmet de bana yardımcı oluyor” dedi.