Olay, Yalı Mahallesi 267. Sokak’ta bulunan bir sitenin havuzunda meydana geldi. Sıcak havadan bunalan 24 yaşındaki Alihan Güldal, serinlemek amacıyla havuza balıklama atladı. Atlayışın hemen ardından hareketsiz kalan genç, çevredekilerin dikkatini çekti. Vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan Güldal için sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalede gencin boynunun kırıldığını tespit etti. İlk olarak Karasu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Güldal, buradan Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA