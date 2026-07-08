Olay, İnegöl'e bağlı kırsal Tuzla Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sulama amacıyla kullanılan su deposunun üzerine çıkarak temizlik yapan Ali C. (67), bir anda dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten zemine düştü.

Ağır yaralanan Ali C., yakınları tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık durumunun ciddiyeti nedeniyle ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.