Organize Sanayi bölgesinde ısıtma soğutma üretimi yapılan dev fabrikanın bahçesinde henüz nedeni belli olmayan bir yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyünce panik anları yaşandı.

Kuru otların bulunduğu bölgede ki yangında alevler 2 metrenin üzerine çıktı.

Alevlerin fabrika binasına uzak olması olası bir faciayı önledi.

Yangının fabrikaya yayayılmaması adına ilk müdahaleyi çalışan işçiler yaptı. Bölgeye itfaiye ekipleri.sevk edildi.

Yangınla ilgili soruşturma açılacağı öğrenildi.