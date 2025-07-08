Organize Sanayi bölgesinde ısıtma soğutma üretimi yapılan dev fabrikanın bahçesinde henüz nedeni belli olmayan bir yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyünce panik anları yaşandı.

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Kuru otların bulunduğu bölgede ki yangında alevler 2 metrenin üzerine çıktı.

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Alevlerin fabrika binasına uzak olması olası bir faciayı önledi.

Yangının fabrikaya yayayılmaması adına ilk müdahaleyi çalışan işçiler yaptı. Bölgeye itfaiye ekipleri.sevk edildi.

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Yangınla ilgili soruşturma açılacağı öğrenildi.

Muhabir: Şerife öz