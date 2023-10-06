Kocaeli Şehir Tiyatroları, gezici tır tiyatrosu ile tiyatroya gelme imkanı bulunmayan çocukları sanatla buluşturuyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Geleneksel Türk Tiyatrosu Birimi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü paydaşlığında Akmeşe, Hakkaniye ve Gündoğdu ilkokullarında geleneksel sanatlardan gölge sanatı oyunu olan "Hayal Perdesi" gösterimi yaptı.

Tır dorsesinde çocuklara sevilen gölge oyunu Hayal Perdesi adıyla bilinen Hacivat ve Karagöz’ü sunan Şehir Tiyatroları, bir yandan tiyatroyu tanıtırken, bir yandan da öğrencilerin duygu ve düşüncelerine katkı sağlıyor. Şehir Tiyatrosu Geleneksel Türk Tiyatrosu Biriminin gerçekleştirdiği bu projede "Hayali" Erdoğan Hasan Cengiz, "Yardak" Emre Işık, "Dayrezen" İlker Bağlam yer alıyor. 2022 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından somut olmayan Kültürel Miras taşıyıcısı unvanı Hayali Erdoğan Hasan Cengiz’e verilmişti. Öğrenciler gölge oyununu izledikten sonra Hüseyin Dilan’a ait olan tasvir sergisini de gezdi.

"Biz yaşamış kahramanlarımızı tanıtmada yetersiz kalıyoruz"

Gündoğdu İlkokulu Müdürü Abdullah Ünüvar, öğrencileriyle tiyatroyu buluşturan tır Tiyatrosu ile ilgili duygu ve düşüncelerini paylaştı. Ünüvar, Şehir Tiyatrolarının, tır tiyatrosu ile okullarında güzel bir etkinlik gerçekleştirdiğini söylyerek, "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin eğitime verdiği katkıyı bir kez daha görmüş olduk. Diğer milletler hayali kahramanlarını tüm dünyaya kabullendiriyorlar. Biz yaşamış kahramanlarımızı tanıtmada yetersiz kalıyoruz. Bu proje eğitim açısından çok önemli. Başkanımız Tahir Büyükakın’a ve Şehir Tiyatrosu oyuncularına teşekkür ederiz" dedi. Tiyatroyu izleyen öğrencilerden Ahmet Hakan Yıldırım ve Ela Erel de tiyatro gösterimini çok beğendiklerini ve eğlendiklerini dile getirdi.

"Sanatımızı tanıtmaya, yaşatmaya ve yaymaya çalışıyoruz"

Proje hakkında bilgilendirmelerde bulunan Erdoğan Hasan Cengiz, "Hayal tırının dorsesine kurulmuş sahne ve çocuk seyirci alanıyla seansta 35 öğrenciye Karagöz sanatını izleme keyfi sunuyoruz. Sanatımızı tanıtmaya, yaşatmaya ve yaymaya çalışıyoruz" dedi.

Çok keyifli geri dönüşler de aldıklarını dile getiren Cengiz, "Seyirci ayırt etmiyoruz ama en büyük hedefimiz zorlu coğrafyalarda yaşayan, daha önce hiç tiyatroya gitmemiş çocuklara tiyatro götürmek. Çünkü Karagöz’ü ilk kez izleyen çocukların gözlerindeki mutluluk bizim için en büyük motivasyon kaynağı" diye konuştu.